Rifiuti ed ecrementi nei pressi delle scale: la segnalazione

Continuano a giungerci segnalazioni in merito al degrado in cui versano le scale di via Vernieri. A pochi giorni dai festeggiamenti per San Matteo, infatti, il passaggio pedonale del trincerone ferroviario nei pressi di via Duomo è pieno di rifiuti e di sacchetti dell'immondizia, senza contare gli, oramai noti, problemi di pulizia delle scale divenute una toilette a cielo aperto per animali ed esseri umani. Si chiede, quindi, la bonifica immediata del passaggio pedonale e l'installazione di un sistema di videosorveglianza per inibire i comportamenti incivili di tanti salernitani.