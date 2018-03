Microdisicarica affianco alla campana: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni di microdiscariche nella prossimità della campana del vetro in via Valerio Laspro. Molti incivili, infatti, pur di risparmiare pochi secondi, continuano ad abbandonare i rifiuti di vetro di fianco alla campana anche quando quest'ultima è vuota. Questa situazione rende difficile, anche per i cittadini volenterosi, il corretto conferimento del vetro, dato il grande volume di rifiuti accantonati affianco alla campana. Si chiedono, quindi, oltre alla pulizia della zona, anche maggiori controlli per punire severemante chi continua a sporcare una delle zone più belle e panoramiche di Salerno.

