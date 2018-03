Fermo da mesi il cantiere della Chiesa in via Vinciprova: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che la Cappella in costruzione in via Vinciprova, dopo un'accelerata iniziale, da mesi giace in stato di abbandono senza essere completata. "La situazione è così da mesi - ha commentato il nostro lettore - i lavori sono fermi a pochi passi dal completamento". Si chiede, quindi, a chi di competenza, di riprendere al più presto i lavori per arrivare ad una svolta per quest'opera tanto attesa da una parte del quartiere.