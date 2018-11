Ruggi: disagi e disservizi ad Ortopedia, l'appello dei lettori

Attese interminabili pre-intervento, rinvii continui, condizioni igieniche precarie e mancanza di delicatezza e tatto da parte del personale. Decisamente gravi, le accuse mosse da alcuni lettori contro il reparto di Ortopedia dell'Ospedale Ruggi di Salerno. Alcuni cittadini ci hanno raccontato di recenti episodi che avrebbero arrecato non pochi disagi ai degenti.

"E' capitato e capita quotidianamente che pazienti, anche molto anziani, vengano fatti digiunare in attesa di interventi programmati e che poi, dopo ore, vengano a scoprire che in realtà quell'operazione è stata rinviata a causa di sopraggiunte emergenze. Se i familiari dei malcapitati non avessero chiesto al personale infermieristico il perchè di tanta attesa rispetto ai tempi annunciati per l'intervento, probabilmente sarebbero rimasti fino a sera ad attendere il loro turno, ignari del rinvio dell'operazione, dato che nessuno ha avuto l'accortenza di avvisare. E' capitato e capita frequentemente che i pazienti si rechino in ospedale con una patologia da risolvere e poi ne escano con nuove, a causa dei ritardi e dei disguidi che nella buona sanità mai dovrebbero accadere. Va steso un velo pietoso, infine, sulla mancanza di sensibilità e tatto da parte di certi infermieri che trattano i degenti come numeri e problemi da addossarsi loro malgrado. Chiediamo al Direttore e agli enti competenti maggiori controlli nel reparto di Ortopedia, per la tutela dei pazienti e della loro salute"