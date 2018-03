Santoro denuncia: "Corso Vittorio Emanuele come Kabul per il manto stradale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Corso Vittorio Emanuele si trasforma da salotto della città a Via Crucis per i pedoni con buche stile Kabul". Con queste parole il consigliere di Giovani salernitani - Dema denuncia le condizioni del Corso cittadino, documentando con foto i danni al manto stradale (in allegato). "Queste foto - continua Santoro - sono la sintesi di come hanno ridotto la città di Salerno i nostri amministratori. Ho una soluzione però, mandarli a casa. Nel frattempo abbiamo segnalato agli uffici competenti, speriamo ci facciano la grazia con interventi urgenti. Vi terremo aggiornati. La nostra operazione "Fiatosulcollo" continua".

Gallery