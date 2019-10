Croce nel degrado, Santoro: “Anche questa è Salerno. Battaglia di dignità”

Riflettori puntati sui quartieri alti della città, precisamente a Croce da parte del consigliere comunale Dante Santoro. Dopo varie segnalazioni fatte dai cittadini, il consigliere ha incontrato il comitato attivo di Croce il quale ha esposto tutti i problemi del luogo: assestamento manto stradale non pervenuto dopo una frana che ha causato la rottura di una parte della strada provinciale, verde pubblico praticamente inesistente e ridotto, ormai, ad una foresta nonché altri disagi per quanto riguarda l’igiene urbana.

Parla Santoro:

“Siamo qui per dare dignità ad una comunità di centinaia di cittadini salernitani che rivendicano la loro appartenenza al Comune di Salerno anche se l’amministrazione ha completamente abbandonato e dimenticato questo quartiere collinare della città. Porteremo avanti le loro istanze per dare dignità alle problematiche segnalateci che sono inaccettabili per cittadini che pagano anch’essi le tasse più alte d’Italia al comune di Salerno. Inoltre, anche da Consigliere Provinciale mi farò carico delle problematiche che attingono alla viabilità e anche a quanto concerne poi il decoro e gli interventi da fare sempre sulla strada provinciale.

E’ bello però vedere una partecipazione attiva e la volontà di reagire da parte del quartiere con un Comitato che chiede rispetto, ed è per questo che porterò la loro voce all’interno dell’Ente Comune e della Provincia di Salerno”.