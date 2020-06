Sarno: auto vecchia, pneumatici e spazzatura abbandonati sotto al cavalcavia

Cumuli di rifiuti pericolosi giacciono abbandonati in strada a Sarno. La zona indicata è quella di via Starzella, sotto il cavalcavia delle Ferrovie dello Stato. C’è di tutto: pneumatici di auto, spazzatura, addirittura la carcassa di una vecchia macchina. “Speriamo in un intervento repentino anche dell'assessore all'ambiente” è l'appello di due residenti.

