Sarno, transenna pericolosa per gli automobilisti: "Va rimossa"

Da circa un mese, nei pressi della stazione ferroviaria di Sarno, precisamente prima del sottopasso che collega via nuova Variante a Corso Vittorio Emanuele II, è presente una transenna a causa di un avvallamento. Nelle ore serali – ci segnala un lettore – “rappresenta un pericolo dato che non è illuminata e si trova dopo una curva. Inoltre, non vi è presente sulla carreggiata la segnaletica, che dovrebbe evidenziare il restringimento della carreggiata ed il pericolo per chi viene da Corso

Vittorio Emanuele II. Di chi è la responsabilità di questo ritardo? Non si può dare sempre la colpa alla burocrazia, c'è anche qualcuno che evidentemente è inerte. Non attendiamo che qualcuno si faccia male”.

