Scala inagibile per accedere alla spiaggia libera: la segnalazione

Abbiamo superato metà maggio e la stagione balneare è alle porte con la soddisfazione della balneabilità su gran parte della costa del capoluogo ma alcuni problemi sembrano ostacolare la fruibilità del mare da parte dei cittadini. Una nostra lettrice, infatti, ci ha segnalato l'inagibilità della scala di accesso alla spiaggia libera di Mercatello, una delle aree, secondo i dati dell'Arpac, con il mare più pulito in città. Con la scala in queste condizioni, infatti, l'accesso alla spiaggia libera è fortemente limitato. Sarebbe utile, quindi, che la scala venga ripristinata urgentemente per consentire a tutti l'accesso alla spiaggia.