"Scarico illegale di fanghi e odori naudebondi nel fiume Sele": la denuncia di un lettore

Una vera e propria emergenza ambientale ci viene segnalata da Oliveto Citra. E, in particolare, dai residenti della contrada Ionta, che da più di cinque anni sono costretti a sentire odori nauseabondi che – secondo loro – sarebbero provocati dallo scarico di fanghi e acque non trattate (maleodoranti) nel fiume Sele. “Purtroppo – ci scrive un lettore – siamo inermi e la puzza continuiamo a sentirla”. L’auspicio è che gli addetti ai controlli intervengano il prima possibile per garantire la pulizia del fiume e soprattutto la tutela della salute dei cittadini.

Foto di Guglielmo Gambardella

