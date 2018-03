Alcol, droga e schiamazzi notturni in Largo Annibale Sterzi: la denuncia dei residenti

Schiamazzi notturni, rumori di moto che disturbano la tranquillità dei residenti. E’ quanto accade, durante la notte, in Largo Annibale Sterzi, dove giovani, in preda forse ai fumi dell’alcol o di droghe leggere, si riuniscono creando non pochi disagi agli abitanti della zona che chiedono maggiori controlli alle forze dell’ordine. “Alcol e droghe leggere vengono consumate da minori” è la loro denuncia.

Il luogo in questione si trova tra il trincerone e Piazza San Francesco, alle spalle di via Piave.