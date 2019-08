Schiamazzi notturni a Pastena: la denuncia di una lettrice

C'è una abitudine divenuta ormai davvero ai limiti dell’assurdo, relativa ad un bar sito in via Loria a Pastena: oltre al danno acustico procurato agli abitanti dagli avventori, che si profondono tranquillamente in schiamazzi fino a notte inoltrata, c’è da sottolineare anche il modo assolutamente barbaro e noncurante delle più elementari regole della strada, con cui tali avventori “parcheggiano”!