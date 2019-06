Scooter indisciplinati vicino al parcheggio del Faro: alunni a rischio

Sfrecciano come stessero gareggiando, tagliando la strada ai pedoni, tra i quali, sfortunatamente, anche bambini di ritorno da scuola. I centauri indisciplinati che, per abbreviare il loro percorso, deviano all'interno del parcheggio del faro della Giustizia, nei pressi della Cittadella Giudiziaria, rappresentano un pericolo per chi percorre a piedi il marciapiede.

L'appello

Gli scooter, infatti, rischiano di investire i pedoni di turno, con manovre azzardate per introdursi nell'area di sosta e godere di un'abusiva scorciatoia: "Specie ad ora di pranzo, sono molti i bambini che percorrono il marciapiede che costeggia quel parcheggio, ma, nonostante questo, alcuni centauri, salendo sul marciapiede, si gettano nel parcheggio per percorrerlo ed uscirne, in modo da risparmiare un bel tratto di strada - denunciano i genitori di alcuni alunni della scuola Calcedonia - La soluzione potrebbe essere una recinzione per impedire tale pericoloso comportamento". Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione comunale, affinchè provveda a metter in sicurezza la zona pedonale.