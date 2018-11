Sedie e panche sotto la pensilina dell'autobus: la foto

A Salerno il pullman viene atteso in comodità o almeno così dovrebbe essere. In assenza di panchine soprattutto per gli anziani e per i bambini, i cittadini hanno deciso di attrezzarsi con sedie vecchie da cucina. Se sono rotte, niente paura: arrivano anche i rinforzi. Le fotografie inviate alla redazione di Salerno Today arrivano da piazza Casalbore. I cittadini hanno voluto consegnare alla riflessione del lettore non solo l'immagine curiosa ma soprattutto il disagio e il rimedio self service.

Le precedenti segnalazioni

A Giovi, qualche tempo fa, era spuntato un divanetto alla fermata dell'autobus. A Campagna, invece, solo una pensilina a Santa Maria La Nova e appello dei residenti.