Via Lazzarelli, semafori ad intermittenza: la denuncia dei cittadini

Semafori ad intermittenza in via Lazzarelli. Lo denunciano i cittadini, chiedendo immediato interventi del Comune di Salerno e della polizia municipale per risolvere un problema che definiscono "cronico".

La denuncia

Gli automobilisti procedono ad intuito, per sesto senso. A Pastena, nei pressi delll'Istituto "Santa Caterina Amendola", il rosso e il verde non si accendono.