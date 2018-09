Semaforo guasto in via Lungomare Marconi: la segnalazione

Continua a non funzionare nel modo giusto il semaforo di via Lungomare Marconi, nei pressi dell’ex Ostello della Gioventù. Il “rosso” in alto è ancora guasto e ciò costituisce evidentemente un pericolo per chi, sopraggiungendo in auto o moto, non avesse il semaforo "a terra" nella sua visuale e proseguisse nel tragitto. “Se si verificasse un incidente - si domanda un lettore - di chi sarebbe la responsabilità?”