Semafori guasti in via Lungomare Marconi. La segnalazione, corredata da foto, evidenzia un pericoloso disservizio nel tratto di strada compreso tra la piscina comunale e il bar Marconi. Il rosso è guasto e il pericolo è costante per chi, sopraggiungendo in auto o moto, non avesse il semaforo "a terra" nella sua visuale. "Il problema - scrive la lettrice alla nostra redazione - è stato già segnato ai Vigili Urbani, con telefonata ai numeri disponibili per l'utenza".