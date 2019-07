Grosso serpente sul lungomare di Salerno: l'appello dei cittadini

E' di poco fa, la segnalazione di una lettrice circa la presenza di un grosso serpente sul lungomare di Salerno. Come testimoniano le foto inviate tramite Laura Vitale del comitato di quartiere San Francesco, infatti, i vigili del fuoco sono sulle tracce del rettile, a spasso per le aiuole del lungomare.

L'appello

"Il lungomare ormai è infestato da ratti, serpenti e insetti - osserva la lettrice - Non è possibile che non sia consentita una passeggiata sicura: occorre provvedere ad una pulizia e ad una più attenta manutenzione, per garantire condizioni igienico-sanitarie dignitose e tutelare la salute di salernitani e turisti".

