Battipaglia, serpente a spasso in via De Amicis: l'appello

Non solo topi e rifiiuti: ora in strada spuntano anche serpenti. Sulla pagina Facebook "Sei di Battipaglia se...", infatti, un utente ha pubblicato il video di un piccolo rettile a spasso in via De Amicis.

L'appello

Accorato, da parte dei residenti, l'appello a garantire una più efficace e puntuale pulizia nel quartiere.