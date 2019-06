"Aiuto, la strada è infestata dai serpenti": allarme dei residenti a Calata San Vito

Serpenti in strada, in via Calata San Vito, a Salerno, nei pressi della Caserma dei carabinieri. Come ci segnalano alcuni lettori, la zona sarebbe infestata da rettili provenienti, pare, da un muro di contenimento, sul lato destro della strada, in corrispondenza di palazzo Amato.

L'appello

Esasperati, i residenti intendono sottoscrivere una petizione da rivolgere al Comune e all'Asl, affinchè si provveda ad una disinfestazione nel quartiere, per il ripristino di condizioni igienico-sanitarie adeguate.