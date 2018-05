Serpenti e ratti a Salerno: le segnalazioni

Non accenna a diminuire l'allarme serpenti a Salerno: una nostra lettrice, infatti, ci ha segnalato che, questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare un serpente avvistato in zona Mercatello. Altre segnalazioni ci sono giunte da Sant'Angelo di Ogliara dove, a causa dell'erba alta, sono stati avvistati diversi serpenti e ratti causando un notevole disagio tra la popolazione. "Siamo terrorizzati - ci hanno confessato i lettori - speriamo che il Comune intevenga al più presto" hanno concluso.

