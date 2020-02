Siringhe abbandonate, è allarme in via D'Annunzio a Salerno: "Più controlli"

Degrado e incuria in via Gabriele D'Annunzio, a pochi metri di distanza dal liceo scientifico statale “Francesco Severi” di Salerno. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, da giorni sono presenti numerose siringhe abbandonate tra la strada e la vegetazione. Non solo. Ma giacciono anche rifiuti di vario genere che non vengono raccolti ormai da tempo.

I controlli

L’auspicio dei residenti è che l’area in questione venga bonificata e che, soprattutto la sera, vi siano maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

