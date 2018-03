Siringhe e degrado a Torrione, a pochi passi dalla scuola

Urge intervenire in via Alessandro Pansa, a Torrione, dove ci si imbatte quotidianamente in siringhe lasciate nelle aiuole, a bordo strada e nei pressi delle panchine. Alle siringhe si aggiungono avanzi di cibo che vengono lasciati in piatti di plastica e attirano animali randagi. Protestano i genitori che accompagnano i bambini a scuola, a pochi metri dal degrado.

Foto di Guglielmo Gambardella

