Siringhe e rifiuti in via Benedetto Croce: la segnalazione

Degrado e pessime frequentazioni in via Benedetto Croce. Come ci segnalano alcuni lettori, sono spuntate delle siringhe sul marciapiede e la strada risulta invasa da rifiuti di ogni genere.

Accorato, l'appello all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine per prendere i provvedimenti del caso, a tutela della sicurezza e dell'igiene dei residenti.