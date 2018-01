Rubinetti a secco senza preavviso a Pastena e a Torrione: la segnalazione

Disagi a Salerno: diversi utenti, questa mattina, hanno segnalato sospensioni idriche non attese, a Pastena e Torrione, in particolare, in via Posidonia.

I dubbi

In tanti stanno provando a contattare Salerno Sistemi, ma senza avere risposte esaustive: pare non si tratti di alcuna sospensione programmata. Intanto, rubinetti a secco senza preavviso, con tutte le difficoltà del caso: amarezza e nervosismo tra i residenti delle zone interessate.