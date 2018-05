Auto in sosta al posto delle ambulanze: la segnalazione

Ancora episodi di sosta selvaggia a Salerno. Questa volta, l'attenzione è puntata sull'abitudine di alcuni automobilisti di parcheggiare le proprie vetture negli spazi riservati ai mezzi di soccorso. In via Roma, nel pieno centro della movida salernitana, non è raro, infatti, trovare auto in sosta negli spazi riservati ai mezzi della Croce Rossa. "Non è la prima volta che succede - ci ha spiegato un nostro lettore - gli autisti delle ambulanze sono costretti a parcheggiarle in doppia fila a causa di automobilisti incivili che occupano i posti" ha concluso. Si chiede, quindi, l'intervento delle forze dell'ordine per evitare che la situazione possa ripetersi.