Sosta selvaggia sulle aree per disabili al Ruggi: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la cattiva abitudine di molti salernitani di parcheggiare nelle aree di sosta destinate ai disabili, non avedone diritto, anche in zone particolarmente delicate come l'ospedale. "Il parcheggio disabili del Ruggi è perennemente occupato da non aventi titolo - ci ha spiegato - il tutto a dispetto delle guardie giurate e dei parcheggiatori autorizzati".

La vicenda

"Con mia moglie disabile e quindi in possesso di regoalre contrassegno ho dovuto parcheggiare nei pressi dell'Arechi e salire con la carrozzina. Inutile sottolineare - ha incalzato - che nel parcheggio a pagamento non c'era posto. E una vergona, noi abbiamo necessità periodica di raggiungere l'ospedale e questi abusi sono intollerabili" ha concluso desolato.