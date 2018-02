Auto in doppia fila: bloccato il camion dei Vigili del Fuoco

La cattiva abitudine del parcheggio in doppia fila è proseguita anche stamattina a Salerno. Ne ha fatto le spese un camion dei Vigili del Fuoco, "vittima" della sosta selvaggia. E' accaduto in pieno centro cittadino, a Piazza San Francesco. Automobilisti indisciplinati, non curanti del maltempo e dell'emergenza gelo, hanno rallentato le operazioni di soccorso. Alcuni residenti hanno fotografato tutto.