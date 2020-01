Sosta selvaggia nella Salerno Antica, l'appello dei residenti

La sosta selvaggia è ormai una triste caratteristica del centro storico di Salerno. In particolare, da via Portarotese alla piazza in cui si affaccia il Museo diocesano, nella tarda serata, nel week-end, innumerevoli le auto parcheggiate lungo i marciapiedi e sulla carreggiata.

I disagi

Disagi per i residenti del centro storico, tra garage impraticabili a causa delle vetture in sosta, e gli schiamazzi. La situazione non migliora in altre zone, come in via Raffaele Conforti, dove la polizia municipale ha elevato numerose sanzioni ad automobilisti indisciplinati. Accorato, da parte dei residenti del centro, l'appello per incrementare i controlli nel quartiere e scoraggiare l'odiosa usanza.