Sosta selvaggia alla Cittadella: incivili allo sbaraglio in occasione di San Matteo

Sosta selvaggia ai limiti dell'immaginabile, in occasione della festa per San Matteo, a Salerno. In particolare, infatti, incivili hanno preso di mira la zona della Cittadella.

Come ci segnala un lettore, vergognose le modalità di parcheggio di salernitani e visitatori che hanno occupato marciapiedi e aiuole ieri sera, ostruendo il passaggio ai pedoni. Tanta amarezza.