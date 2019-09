Inciviltà a Salerno: auto in sosta impediscono il passaggio per diversamente abili

Inciviltà e degrado, a Salerno: a causa della sosta selvaggia, tutti i giorni, come ci segnalano diversi lettori, risulta occupato lo scivolo per diversamente abili della traversa Matteo Luciano, di fronte alla villa comunale di Salerno.

La segnalazione

Stessa situazione, in via Bosco, dove auto stazionano sul marciapiede mattina e sera, impedendo il transito di carrozzine per diversamente abili e per i bambini che quindi sono costretti a percorrere la sede stradale. "Oggi addirittura un furgone per il carico e scarico merci. Vigili perennemente assenti nonostante le ripetute segnalazioni", lamenta un utente. Accorato, l'appello, affinchè gli enti preposti incrementino i controlli e scoraggino l'odioso fenomeno.