Sosta selvaggia sul lungomare Colombo: la segnalazione

Ancora sosta selvaggia a Salerno. Una nostra lettrice ci ha inviato questa foto che è sintomatica di un'abitudine fin troppo comune tra gli automobilisti salernitani. Sul lungomare Colombo poche sere fa, un automobilista maleducato ha deciso di parcheggiare la propria vettura sul marciapiede impedendo, di fatto, il transito ad una famiglia con il passeggino che è stata costretta a scendere dal marciapiede ed a procedere sulla carreggiata. Si chiedono, quindi, punizioni esemplari per quegli automobilisti che lasciano le proprie auto in sosta senza curarsi in alcun modo dei disagi che arrecano ad altri cittadini.