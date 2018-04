Camion in sosta sulle strisce pedonali: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni in merito alla cattiva abitudine di alcuni salernitani di parcheggiare le proprie vetture in divieto di sosta. Ancora una volta la segnalzione ci giunge da Pastena ed ancora una volta si tratta di sosta sulle strisce pedonali ma, di diverso, c'è la tipologia di mezzo parcheggiato: se, le altre segnalazioni, infatti, si concentravano prevalentemente su automobili, questa volta, le attenzioni sono puntate su un camion parcheggiato sulle strisce in attesa, probabilmente, delle operazioni di scarico. Va detto, però, che se anche la sosta è stata di pochi minuti, questa avrebbe potuto benissimo causare un disagio a chi, magari su una sedia a rotelle, avesse avuto la necessità di attraversare la strada. Si chiedono, quindi, controlli serrati in tutto il quartiere per porre un fine a questa brutta pratica.