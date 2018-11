Sosta selvaggia in zona orientale, l'auto blocca il passaggio pedonale

Sosta selvaggia nella zona orientale. A caccia del parcheggio più rapido e comodo, alcuni automobilisti indisciplinati hanno creato disagi a Pastena.

La denuncia

Alcuni residenti segnalano difficoltà in via Ricci, davanti ad un saliscendi. Un'auto, infatti, ha bloccato il passaggio pedonale e le mamme con i passeggini ma anche gli anziani sono stati costretti allo slalom. Ieri sera, infine, alcuni cittadini hanno richiamato l'attenzione di una pattuglia dei vigili urbani. Gli agenti sono intervenuti in via Loria, perché un'altra auto aveva bloccato l'ingresso in una garage. Multa salata per il trasgressore e la richiesta del carro attrezzi per rimuovere l'auto.