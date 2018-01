Ancora sosta selvaggia a Pastena: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni di automobili parcheggiate sugli attraversamenti pedonali in via Mauri a Pastena. La situazione, infatti, non è cambiata nell'ultimo periodo e molti automobilisti incivili continuano a parcheggiare i propri veicoli in maniera scorretta arrecando danni e fastidi ai pedoni. Le persone che hanno una mobilità ridotta o chi porta un passeggino, poi, sono costrette ad effettuare lunghi giri per evitare di attraversare la strada in punti particolarmente pericolosi. Si chiede, quindi, l'intervento di chi di dovere per ripristinare l'ordine nella zona.

