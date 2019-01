Sosta selvaggia al centro di Salerno: la segnalazione

Non si interrompono mai le segnalazioni riguardanti la sosta selvaggia in tutta la città di Salerno. Anche in pieno centro, infatti, molti cittadini incivili decidono di lasciare le proprie auto in sosta in maniera irregolare. E' il caso del corso Vittorio Emanuele dove, al momento dell'uscita da scuola, decine di automobili sostano in area pedonale in attesa dei piccoli studenti delle scuole elementari. Anche nella centralissima piazza Matteo Luciani, a pochi passi dalla Villa Comunale, i comportamenti illeciti sono all'ordine del giorno.

Lì molti automobilisti parcheggiano la propria auto negli spazi dedicati agli autobus o praticamente al centro della carreggiata, in prossimità delle traverse, come nelle foto. Si chiedono, quindi, maggiori controlli per impedire il proliferare di tali comportamenti.

