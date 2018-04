Sosta selvaggia a Sala Abbagnano: passaggio ostruito per l'ambulanza

La sosta selvaggia continua e far danni, a Salerno. E' la volta di Sala Abbagnano, precisamente di viale delle Ginestre: a causa di una vettura parcheggiata, infatti, l'ambulanza della Croce Bianca non è riuscita ad arrivare in tempi brevi presso una persona che necessitava di cure.

I disagi

L'auto in sosta, infatti, ha ostruito il passaggio del mezzo di soccorso: amarezza tra i residenti della zona, per l'accaduto. Si auspicano maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.