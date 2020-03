Sosta selvaggia in zona orientale e nel centro storico: le denunce

I cittadini segnalano alla nostra redazione automobilisti indisciplinati e parcheggi in doppia fila a Pastena e in zona Portarotese.

La denuncia

Le auto sono in sosta sulle strisce pedonali. Non è solo una cattiva abitudine ma anche un comportamento che penalizza pedoni e rischia di creare disagi alla circolazione.

Gli accorgimenti

Il Comune di Salerno corre ai ripari e da alcune settimane ha annunciato inasprimento delle sanzioni, previa installazione di telecamere anche in altre zone del centro cittadino. Le telecamere, collegate con il software di controllo dei vigili urbani, necessitano, però, di un tempo tecnico di prova, previsto per legge, prima del via libera definitivo.