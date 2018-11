Sosta selvaggia in via Sant'Eremita e Largo Plebiscito: le foto

Auto parcheggiate su strisce pedonali in via Sant'Eremita nei pressi della sede della Polizia Stradale. Lettori di Salerno Today segnalano alla nostra redazione sosta selvaggia in pieno centro cittadino.

Altri disagi

Non è l'unica foto inviataci. Episodi di sosta selvaggia si registrano anche in Largo Plebiscito. "In caso di emergenza, non passerebbe neanche un'ambulanza", sbottano i residenti che chiedono l'intervento immediato dei vigili urbani e del servizio rimozione.





