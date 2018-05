Sosta selvaggia a Torrione: le ganasce da sole non bastano

Il Comune di Salerno, attraverso i vigili urbani, cerca di scoraggiare i furbi al volante irrogando multe salate. Sono arrivate anche le ganasce. Gli automobolisti indisciplinati, però, non temono multe e carro attrezzi. La sosta selvaggia, come documentano le fotografie inviateci da alcuni lettori, prosegue con cadenza giornaliera. Le immagini che pubblichiamo provengono da Torrione: posto per disabili occupato in via Santamaria e automobile parcheggiata sul marciapiede, nei pressi di un noto supermercato.

Gallery