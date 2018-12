Sosta selvaggia a Torrione: la segnalazione

Ci continuano ad arrivare segnalazioni in merito alla cattiva abitudine di alcuni salernitani di parcheggiare le proprie auto in maniera da ostacolare il transito dei pedoni o da rallentare il traffico veicolare. In questa occasione un nostro lettore ci ha mandato alcune foto di via delle Muratelle, nei pressi di via Pietro del Pezzo a Torrione, in cui si vedono alcune auto lasciate in sosta in maniera scorretta. La prima è parcheggiata sulle strisce pedonali mentre la seconda si trova all'incrocio di due strade. Una cattiva abitudine, questa, comune a molti salernitani che non si interessano dei pedoni, in particolar modo dei disabili e delle famiglie con passeggini. Si chiede, quindi, maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine per porre un freno alla sosta selvaggia.

Gallery