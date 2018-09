Sosta selvaggia a Torrione: la segnalazione

Continuano a giungerci segnalazioni in merito ad automobili parcheggiate sugli attraversamenti pedonali a Torrione. Già qualche giorno fa ci era stata segnalata l'abitudine di alcuni automobilisti a parchggiare la propria auto in maniera irregolare nei pressi di piazza Nicotera per fare alcuni piccoli servizi ma la situazione non pare essere cambiata. "La storia, purtroppo, non è cambiata - ha esordito il lettore - questa mattina abbiamo anche fermato i vigili che ci hanno detto che avrebbero fotografato l'auto, ma nulla si è risolto" ha concluso amareggiato.

