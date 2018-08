Sosta selvaggia a Torrione: la segnalazione

Continuano a giungerci segnalazioni in merito ad automobili parcheggiate in maniera da arrecare disagi ai cittadini nella zona di via Santamaria a Torrione. Il modo in cui sono abitutati a parcheggiare diversi cittadini, infatti, arrecano disagi e danni a molte persone, in particolare a famiglie con passeggini e a disabili. Si chiedono, quindi, maggiori controlli in zona e punizioni esemplari per chi è solito parcheggiare la propria vettura in maniera irregolare.