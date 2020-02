Lascia l'auto in mezzo alla strada in via Caterina: pullman bloccato

Sosta selvaggia in via Caterina, a Salerno. Oggi pomeriggio, tra le 14.30 e le 15, l'ennesimo episodio di inciviltà che ha arrecato disagi non solo agli automobilisti, ma anche ai residenti della zona, a causa dei clacson e della tensione in strada.

Un automobilista, infatti, in barba al buon senso e alle norme del codice della strada, ha lasciato la sua vettura quasi al centro della carreggiata, impedendo il transito di un bus di passaggio. Code e disagi, dunque, fino a quando la strada non è stata liberata: accorato, l'appello dei residenti della zona, affinchè la Polizia Municipale incrementi i controlli e scongiuri nuovi episodi di inciviltà.