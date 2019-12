"Divieti d'Artista": sosta selvaggia in via Guercio e via Baratta

"Conviviamo ogni giorno con la sosta selvaggia in via Guercio e via Baratta, anche sui passaggi pedonali". Insorgono i residenti e il comitato di quartiere, attraverso facebook, ha sollevato il caso.

La protesta

Il quotidiano Il Mattino ha dato voce ad alcuni cittadini. Altri si sono espressi attraverso i propri profili facebook. Nell'ultimo fine settimana di Luci d'Artista la situazione è diventata ingestibile: auto di grossa cilindrata parcheggiate davanti agli scivoli per passaggi pedonali e per disabili.