Sosta selvaggia in via Iannuzzi: la protesta dei residenti

Sosta selvaggia in via Iannuzzi, a Salerno. Le auto sono parcheggiate in doppia e tripla fila. E' una consuetudine alla quale i vigili urbani non hanno ancora posto rimedio.

Il caos

Accade a tutte le ore del giorno e della notte ma i momenti di maggiore congestione, fino alla paralisi della strada, si verificano all'uscita dei bambini da scuola e durante gli acquisti nei vicini negozi di alimentari e supermercati. Le mamme con i passeggini e gli anziani sono costretti ad effettuare pericolosi slalom. I residenti hanno inviato una foto alla nostra redazione, per documentare il disagio.