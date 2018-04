Sosta selvaggia in via Iannuzzi: la segnalazione

Continuano a giungerci, soprattutto dalla zona orientale, segnalazioni riguardanti la sosta selvaggia. Questa volta l'attenzione è puntata su via Antonio Iannuzzi dove quotidianamente si possono osservare situazioni come quella riportata nella fotografia da un nostro lettore con una fila di automobili parcheggiate in doppia fila che ostruiscono anche il traffico veicolare. "Ogni giorno ci sta questo spettacolo - ci ha spiegato il lettore - ci vorrebbero maggiori controlli per porre termine a questa situazione" ha concluso.