Sosta selvaggia h24 in via Macchiaroli: l'urlo di residenti e commercianti

Disagi, in via Macchiaroli, una traversa di via Nizza poco distante da via Zara. Come ci scrive un lettore, "dalla mattina all'alba, fino alla sera tarda, questa zona che inoltre è un'area pedonale è piena di auto, furgoni o motorini. - scrive il nostro lettore- Ormai è considerata una zona di parcheggio privato. Nonostante le numerose segnalazioni ai vigili urbani sia dei condomini che dei negozianti esasperati, nulla viene fatto".

L'appello

Accorato, dunque, l'appello agli enti preposti affinchè siano sanzionati gli incivili e venga restituita la strada pubblica al quartiere.