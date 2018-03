Sosta selvaggia in via Mauri: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni in merito alla cattiva abitudine di diversi cittadini di lasciare le proprie auto in sosta sulle strisce pedonali a Pastena. Anche questa volta la strada con maggiori disagi è via Mauri dove molto spesso gli automobilisti, in barba a tutte le regole del vivere civile, lasciano le automobili in sosta sugli attraversamenti pedonali. Un'abitudine contrastabile sono con il pugno duro delle forze dell'ordine. Si chiede, quindi, maggiore attenzione per una zona fortemente influenzata da queste pratiche incivili.