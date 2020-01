Sosta selvaggia a Torrione, in via Delle Muratelle: l'appello

Sosta selvaggia, in città: come ci segnala un utente, in via Delle Muratelle, all'incrocio con via Santamaria, a Torrione, continua a ripetersi il comportamento scorretto di alcuni automobilisti che, mettendo da parte il buon senso, non rispettano le norme stradali.

L'appello

Disagi e stress, tra residenti e non solo, per la sosta abusiva: l'auspicio è di incrementare i controlli.